Chi sono le figlie di Annamaria Bernardini De Pace Francesca e Chiara l’ex moglie di Roaul Bova

Il primo grande amore di Annamaria Bernardini de Pace è Francesco Giordano, un professore universitario di Diritto Romano del quale si innamora mentre frequenta Giurisprudenza. I due si sposano quando Annamaria Bernardini de Pace ha solo 22 anni e dal loro matrimonio nascono due figlie, Francesca e Chiara. L’unione tra i due dura però solo 6 anni e nel 1976 la coppia divorzia. Quando Annamaria Bernardini de Pace è tornata a lavorare era sola, doveva occuparsi delle figlie e della carriera, senza nessuno che l’aiutasse. «La domenica mi portavo il lavoro a casa e le piazzavo davanti alla televisione, in un’altra stanza», ricorda la matrimonialista, «se potessi tornare indietro, passerei più tempo con loro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono le figlie di Annamaria Bernardini De Pace, Francesca e Chiara (l’ex moglie di Roaul Bova)

