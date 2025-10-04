Chi sono i genitori di Nicolò Martinenghi papà Samuele e mamma Alessandra e cosa fanno nella vita

I genitori di Nicolò Martinenghi sono il padre Samuele Martinenghi, orafo e piccolo imprenditore che ha una gioielleria di famiglia, e la madre, la cui famiglia possiede una storica pasticceria a Varese. Samuele, cresciuto alla Pallacanestro Ignis e poi alla Robur, è il papà di Nicolò: vivono ad Azzate, in una bella casa che guarda il lago di Varese. Confartigianato Varese gli ha dedicato una lunga intervista, in cui l’imprenditore Martinenghi racconta, tra le altre cose, il suo rapporto con il lavoro e la difficoltà di conciliare il lavoro e gli allenamenti dei figli Nicolò e Jacopo. Ne esce un quadro molto “umano”: corse per andare a prendere e portare i ragazzi in piscina anche quattro cinque volte alla settimana e il lavoro la sera in laboratorio, per recuperare le ore “perse”; la rinuncia al divertimento, al tempo passato con gli amici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

