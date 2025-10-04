Chi ha ucciso il gatto Mimmo? Il proprietario accusa i due vicini di casa

Sette gatti a cui badare, poi un giorno uno dei micetti, di nome Mimmo, scompare. Per un po’ il felino avrebbe vagato per il centro di Fabriano, poi sarebbe stato messo dentro un sacchetto di iuta, buttato sulla strada e ucciso da un’automobile e da un furgone, passati sopra alla bestiola più volte. I sospetti del proprietario dell’animale sono caduti su due vicini di casa, madre e figlio, una 49enne e un 21enne fabrianesi. Con la donna si erano creati degli attriti e il figlio sarebbe stato visto dal proprietario di Mimmo munito di carabina, per sparare pallini ai suoi gatti. I loro veicoli, una Alfa Romeo e un Qubo della Fiat, sarebbero stati in prossimità del luogo dell’investimento, anche se il gatto morto non è stato mai trovato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

