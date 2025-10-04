Chi guadagna di più in Italia notai e farmacisti in vetta

Chi guadagna di più in Italia? O, meglio: chi dichiara di più al Fisco in Italia? La fotografia aggiornata delle dichiarazioni dei redditi arriva dall’ Osservatorio sulle Entrate Fiscali 2025 del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Lo studio ha analizzato i redditi medi lordi dichiarati nel 2024 (relativi all’anno d’imposta 2023) da lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali. Chi guadagna di più, la classifica. Il quadro che emerge è quello di un Paese dove le disuguaglianze di reddito restano profonde: tra i redditi record dei notai e quelli modesti dei coltivatori diretti corre un abisso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Chi guadagna di più in Italia, notai e farmacisti in vetta

