Chi guadagna di più in Italia notai e farmacisti in vetta

Quifinanza.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi guadagna di più in Italia? O, meglio: chi dichiara di più al Fisco in Italia? La fotografia aggiornata delle dichiarazioni dei redditi arriva dall’ Osservatorio sulle Entrate Fiscali 2025 del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Lo studio ha analizzato i redditi medi lordi dichiarati nel 2024 (relativi all’anno d’imposta 2023) da lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali. Chi guadagna di più, la classifica. Il quadro che emerge è quello di un Paese dove le disuguaglianze di reddito restano profonde: tra i redditi record dei notai e quelli modesti dei coltivatori diretti corre un abisso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

chi guadagna di pi249 in italia notai e farmacisti in vetta

© Quifinanza.it - Chi guadagna di più in Italia, notai e farmacisti in vetta

In questa notizia si parla di: guadagna - italia

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia crolla e il M5s guadagna consensi: chi è in testa tra i partiti

Quante posizioni guadagna Luciano Darderi nel ranking ATP? Balzo roboante: è il n.4 d’Italia!

Chi guadagna davvero dai dazi di Trump all'Europa: il rischio di una nuova stagione di bonus in Italia

guadagna pi249 italia notaiChi guadagna di più in Italia, notai e farmacisti in vetta - Stipendi in Italia: farmacisti titolari di farmacia e commercialisti guadagnano più di chirurghi e dentisti, ma per milioni di lavoratori dipendenti il reddito medio non supera i 25. Si legge su quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Guadagna Pi249 Italia Notai