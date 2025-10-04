Chi gioca all’intifada per calcolo si taglia fuori dalla guida dell’Italia
Non potendo rimproverare altro alla Meloni, hanno deciso di chiamare alla sommossa per la Palestina, su cui il governo nulla può. Chi affiderebbe il futuro del Paese a dei leader politici così irresponsabili? Si può paralizzare un Paese intero per questioni di basso calcolo politico e per di più sfruttando cinicamente la tragedia di Gaza? Si può pensare di affidare il futuro dell’Italia nelle mani di leader politici spregiudicati, come Elly Schlein e compagni, che invece di fermare la piazza la cavalcano? È chiaro a chiunque abbia un briciolo di buon senso che il governo italiano non poteva certo mettersi a cannoneggiare le navi israeliane per impedire l’abbordaggio delle barche della Flotilla. 🔗 Leggi su Laverita.info