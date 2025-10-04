Non potendo rimproverare altro alla Meloni, hanno deciso di chiamare alla sommossa per la Palestina, su cui il governo nulla può. Chi affiderebbe il futuro del Paese a dei leader politici così irresponsabili? Si può paralizzare un Paese intero per questioni di basso calcolo politico e per di più sfruttando cinicamente la tragedia di Gaza? Si può pensare di affidare il futuro dell’Italia nelle mani di leader politici spregiudicati, come Elly Schlein e compagni, che invece di fermare la piazza la cavalcano? È chiaro a chiunque abbia un briciolo di buon senso che il governo italiano non poteva certo mettersi a cannoneggiare le navi israeliane per impedire l’abbordaggio delle barche della Flotilla. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Chi gioca all’intifada per calcolo si taglia fuori dalla guida dell’Italia