La sua canzone più famosa si intitola Blueprint Supreme. Poco importa che il testo sia in cinese e dunque incomprensibile alla maggior parte degli ascoltatori: centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo l’hanno scelta come colonna sonora dei loro reel sui social. L’autore di questo tormentone rap si chiama SKAI ISYOURGOD, scritto in maiuscolo, al secolo Chen Xukai, originario della provincia del Guangdong. A 27 anni è improvvisamente finito sotto i riflettori del panorama musicale globale, diventando il simbolo della scena hip-hopurban cinese. Un successo che il primo ottobre lo ha portato anche a Milano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chi è SKAI ISYOURGOD, il rapper cinese che ha conquistato anche l’Italia