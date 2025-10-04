Chi è Sanae Takaichi la dama di ferro pronta a diventare il nuovo primo ministro del Giappone

Sanae Takaichi, conservatrice "thatcheriana" intransigente e sostenitrice della sicurezza, è pronta a diventare il nuovo primo ministro del Giappone, nonché la prima donna, assumendo la guida del Paese, quarta economia mondiale, in un momento di insolita instabilità politica, prezzi in aumento e tensioni crescenti nella regione Asia-Pacifico. Giornalista televisiva di 64 anni passata poi in politica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

