Chi è Sanae Takaichi la dama di ferro pronta a diventare il nuovo primo ministro del Giappone
Sanae Takaichi, conservatrice "thatcheriana" intransigente e sostenitrice della sicurezza, è pronta a diventare il nuovo primo ministro del Giappone, nonché la prima donna, assumendo la guida del Paese, quarta economia mondiale, in un momento di insolita instabilità politica, prezzi in aumento e tensioni crescenti nella regione Asia-Pacifico. Giornalista televisiva di 64 anni passata poi in politica. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: sanae - takaichi
Profilo – Takaichi Sanae, la donna che punta a guidare il Giappone
Il Giappone verso una donna premier: chi è Sanae Takaichi, l’erede di Abe che adora Margaret Thatcher
Sanae Takaichi presidente dell’Ldp, il Giappone verso la prima premier donna
Chi è Sanae Takaichi e come è arrivata alla vittoria - X Vai su X
Chi è Sanae Takaichi, la "dama di ferro" pronta a diventare il nuovo primo ministro del Giappone - Sanae Takaichi , conservatrice "thatcheriana" intransigente e sostenitrice della sicurezza, è pronta a diventare il nuovo primo ministro del Giappone , ... Scrive gazzettadelsud.it
Giappone: Sanae Takaichi eletta leader dei liberali, probabile prima donna premier - 'Dama di ferro', la Tacher come modello (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scrive ilsole24ore.com