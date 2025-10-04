Chi è la premier ucraina che ha fatto cambiare idea a Trump
Il riavvicinamento tra gli Stati Uniti guidati da un ondivago Donald Trump e l' Ucraina passa dalla sua premier, Yulia Svyrydenko. Nominata da Volodymyr Zelensky a metà luglio, è proprio la donna trentanovenne a capo del governo ucraino al centro della strategia messa in campo dal Paese invaso dalla Russia nel 2022 per contrastare lo scongelamento delle relazioni tra la Casa Bianca e il Cremlino e, soprattutto, come scrive il New York Times in queste ore, per dimostrare all'amministrazione americana che collaborare con l'Ucraina può essere un affare redditizio anche in tempo di guerra. Svyrydenko, che vanta esperienze professionali in aziende private e ha ricoperto la carica di ministro dell'Economia, è uno dei più giovani primi ministri ucraini e solo la seconda donna a ricoprire tale incarico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: premier - ucraina
Ucraina, Zelensky propone il ministro dell'Economia come premier | Trump: "Manderò i missili Patriot a Kiev ma pagherà l'Ue"
Ucraina, la mossa di Zelensky: Yulia Svyrydenko nuovo premier
Yulia Svyrydenko sarà la nuova premier dell'Ucraina: guidò l'accordo sulle terre rare con gli Usa
La guerra in Ucraina. Il premier polacco Tusk: "Questo è un nuovo tipo di conflitto, siamo già in guerra" - facebook.com Vai su Facebook
In Ucraina i Patriot israeliani. L'ex premier spagnolo Aznar: “Se Gerusalemme e Kiev perdono, l'occidente sconfitto”. Di @GiulioMeotti - X Vai su X
Chi è la premier ucraina che ha fatto cambiare idea a Trump - Il nuono primo ministro Yulia Svyrydenko, fedelissima di Zelensky, sostiene che l'Ucraina non è solo "una questione di donazioni ma anche di affari" ... msn.com scrive
Guerra Ucraina Russia, Danimarca: "Abbiamo il mandato per abbattere i droni" - Il ministero della Difesa russo ha rivendicato nel suo ultimo bollettino militare la conquista di Verbove, un villaggio nella regione centro- Secondo tg24.sky.it