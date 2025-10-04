Chi è Katia Pedrotti la moglie di Ascanio Pacelli e cosa fa oggi dopo venti anni dal Grande Fratello?
Katia Pedrotti è una nota blogger, conduttrice e influencer. Katia nasce a Chiesa in Valmalenco, provincia di Sondrio, il 27 settembre 1978. Il padre, Silvino, è un imprenditore minerario e in famiglia è presente anche una sorella di nome Marianna. Inizialmente Katia lavora in un’agenzia di moda per bambini, ma nel 2004 si fa conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, dopo il quale inizia a lavorare sia come conduttrice che influencer. Nel 2010, conduce accanto al marito Ascanio un programma culinario dal titolo Una valigia per due e, al contempo, porta avanti un blog di moda e consigli, prendendo parte spesso al programma Pomeriggio 5 come opinionista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: katia - pedrotti
Chi è la moglie di Ascanio Pacelli, Katia Pedrotti, e cosa fanno oggi nella vita
L’amore tra Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, dalla casa del GF ad oggi: una storia lunga 20 anni
Chi è Katia Pedrotti, la moglie di Ascanio Pacelli: le origini valtellinesi, il Grande Fratello, il lavoro, la famiglia e i figli
Un volto storico del #GrandeFratello, ma anche una mamma con una storia d’amore che dura da più di 20 anni: sabato a #Verissimo, Katia Pedrotti - facebook.com Vai su Facebook
Perché l'ex moglie Katia Ricciarelli non è andata al funerale di Pippo Baudo - Katia Ricciarelli non era presente ai funerali di Pippo Baudo, celebrati oggi a Militello Val di Catania. gazzetta.it scrive