Katia Pedrotti è una nota blogger, conduttrice e influencer. Katia nasce a Chiesa in Valmalenco, provincia di Sondrio, il 27 settembre 1978. Il padre, Silvino, è un imprenditore minerario e in famiglia è presente anche una sorella di nome Marianna. Inizialmente Katia lavora in un’agenzia di moda per bambini, ma nel 2004 si fa conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, dopo il quale inizia a lavorare sia come conduttrice che influencer. Nel 2010, conduce accanto al marito Ascanio un programma culinario dal titolo Una valigia per due e, al contempo, porta avanti un blog di moda e consigli, prendendo parte spesso al programma Pomeriggio 5 come opinionista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Katia Pedrotti (la moglie di Ascanio Pacelli) e cosa fa oggi dopo venti anni dal Grande Fratello?