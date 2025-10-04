Chi è il proprietario della Conad? Ecco chi si cela dietro al noto marchio

Il Consorzio Nazionale Dettaglianti è una delle società di distribuzione organizzata di cibo più attive in Italia. Scopriamo chi c’è dietro alle attività della Conad. La Conad è una società cooperativa con sede centrale a Bologna. Per milioni di italiani rappresenta un posto sicuro dove fare la spesa per la qualità dei prodotti e per un ambiente molto familiare. La rete di distribuzione è presente a livello mondiale in Cina, Hong Kong, Kosovo, Malta, Albania, San Marino e Serbia. La Conad è formata da 5 cooperative di dettaglianti che risultano attive in tutte le regioni italiane. L’origine, negli anni ’60, avvenne nell’ambito di Confesercenti a Bologna. 🔗 Leggi su Game-experience.it

