Giorgio Tambellini è un nome circolato nella cronaca e nel gossip per la relazione che ha avuto con Francesca De André, figlia del cantante Cristiano e nipote dell’immenso Faber. I due hanno avuto una storia molto complicata, “un amore malato” l’ha definito lei, costellato da violenza e maltrattamenti da parte di Tambellini che è stato condannato a tre anni e tre mesi proprio per lesioni aggravate Francesca ha conosciuto Tambellini nel 2018 a Forte de Marmi dove iniziò a tornare spesso proprio per l’interesse che nutriva per l’imprenditore di origini lucchesi. “Per alcuni mesi ci siamo visti quasi di nascosto: andavo io a Forte dei Marmi a trovarlo oppure ci davamo appuntamento lontano da tutti e da tutto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Giorgio Tambellini, l’ex fidanzato (violento) di Francesca De André: “Stava per uccidermi, ero a terra e il sangue usciva da ogni parte del mio corpo”