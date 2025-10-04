Chi è Giorgio Tambellini l’ex fidanzato violento di Francesca De André | Stava per uccidermi ero a terra e il sangue usciva da ogni parte del mio corpo

Giorgio Tambellini è un nome circolato nella cronaca e nel gossip per la relazione che ha avuto con Francesca De André, figlia del cantante  Cristiano  e nipote dell’immenso Faber. I due hanno avuto una storia molto complicata, “un amore malato” l’ha definito lei, costellato da violenza e  maltrattamenti  da parte di  Tambellini  che è stato condannato a tre anni e tre mesi proprio per lesioni aggravate Francesca ha conosciuto Tambellini nel 2018 a  Forte de Marmi  dove iniziò a tornare spesso proprio per l’interesse che nutriva per l’imprenditore di origini lucchesi. “Per alcuni mesi ci siamo visti quasi di nascosto: andavo io a Forte dei Marmi a trovarlo oppure ci davamo  appuntamento  lontano da tutti e da tutto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

