Chi è Giorgio Tambellini l’ex fidanzato violento di Francesca De André | Stava per uccidermi ero a terra e il sangue usciva da ogni parte del mio corpo
Giorgio Tambellini è un nome circolato nella cronaca e nel gossip per la relazione che ha avuto con Francesca De André, figlia del cantante Cristiano e nipote dell’immenso Faber. I due hanno avuto una storia molto complicata, “un amore malato” l’ha definito lei, costellato da violenza e maltrattamenti da parte di Tambellini che è stato condannato a tre anni e tre mesi proprio per lesioni aggravate Francesca ha conosciuto Tambellini nel 2018 a Forte de Marmi dove iniziò a tornare spesso proprio per l’interesse che nutriva per l’imprenditore di origini lucchesi. “Per alcuni mesi ci siamo visti quasi di nascosto: andavo io a Forte dei Marmi a trovarlo oppure ci davamo appuntamento lontano da tutti e da tutto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: giorgio - tambellini
Giorgio Del Ghingaro. . Il Viareggio è tornato a casa allo Stadio dei Pini. Sono contento. - facebook.com Vai su Facebook