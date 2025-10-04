Chi è Carly Tommasini la sua storia e il rapporto difficile con i genitori | Descrivo sempre mio padre come il bullo della mia vita
Carly Tommasini, modella, make-up artist e attivista LGBTQ+. Per metà veneta e per metà argentina, lascia la provincia per trasferirsi a Milano con il sogno di diventare una modella e make-up artist, ma soprattutto per intraprendere la sua transizione. Il suo percorso ha inizio nel 2020 e si conclude nel 2023. Ha dedicato gran parte dei suoi sforzi all’insegna dell’inclusione soprattutto sui social, dove si dedica alla divulgazione e al racconto della propria esperienza e sul proprio percorso di transizione iniziato a 21 anni, ma è anche apparsa in tv. Ha preso parte in più occasioni come ospite a Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, raccontando interamente la sua lunga e tortuosa avventura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: carly - tommasini
Carly Tommasini, chi è la modella transgender: infanzia complicata/ “Non ho scelto, l’ho accettato” - Carly Tommasini, chi è: la concorrente transgender de L'Isola dei Famosi ha alle spalle un'infanzia non semplice. Riporta ilsussidiario.net
Isola dei Famosi: Carly Tommasini racconta la sua storia di transizione - argentina, ha parlato ai suoi compagni d'avventura all'Isola il suo delicato passato e della decisione di cambiare sesso. Scrive comingsoon.it