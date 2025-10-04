Caner Sahin è nato ad Eskisehir, in Turchia, da genitori entrambi ex insegnanti, e lui è l’ultimo dei loro tre figli. Si è diplomato al liceo scientifico, e poi si è iscritto all’Università Tecnica di Istanbul per studiare ingegneria meccanica. Qui, per giunta, ha preso parte al gruppo teatrale, ed ha iniziato a capire che la sua vocazione fosse un’altra. Allora, ha lasciato questa facoltà per iscriversi al Dipartimento Teatrale del Conservatorio Statale dell’Università di Istanbul, dove si è laureato. Inoltre, in questi anni ha fondato il teatro Lahza insieme ad alcuni amici e colleghi. La carriera di Caner Sahin. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Caner Sahin, Tolga di “Tradimento”: carriera e vita privata