Adelaide Radice – fidanzata di Nicolò Martinenghi – è riservata tanto quanto il nuotatore; indubbia è però la bellezza del loro amore che lontano dai riflettori viaggia su binari felici da circa 5 anni. Chi è la fidanzata di Nicolo Martinenghi. Adelaide Radice è originaria della zona di Varese, proprio come Nicolò, ma è nata nel 1998, quindi è più grande del nuotatore di circa un anno (Adelaide ha 27 anni, Nicolò 26). Sebbene i suoi genitori non siano personaggi pubblici, sappiamo che hanno sempre sostenuto la 27enne nelle sue passioni. Un aneddoto curioso racconta che, per permetterle di frequentare il maneggio, le hanno imposto di fare anche nuoto due volte a settimana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Adelaide Radice, la fidanzata di Nicolò Martinenghi