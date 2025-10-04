Chi affronteranno Errani Paolini in finale a Pechino | i precedenti recenti

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in finale di doppio nel torneo WTA 1000 di Pechino e domani proveranno a difendere il titolo conquistato nel 2024: le azzurre affronteranno nell’ultimo atto del torneo la coppia composta dalla nipponica Miyu Kato e dalla magiara Fanny Stollár. Le azzurre sono le numero 2 del seeding, sono in vetta alla Race WTA, essendosi già qualificate alle Finals di fine anno, ed inoltre occupano il quinto posto ex aequo nel ranking mondiale, mentre la giapponese e l’ungherese sono una coppia di nuova costituzione. Kato e Stollar, infatti, sono al primo torneo stagionale insieme, come testimoniano i 650 punti raccolti nella Race WTA, ottenuti tutti a Pechino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi affronteranno Errani/Paolini in finale a Pechino: i precedenti recenti

