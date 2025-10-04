Inter, chanche per Bonny dopo l’infortunio di Lautaro? L’infortunio di Marcus Thuram, pilastro dell’attacco interista in questa prima fase della stagione 20252026, ha aperto un affascinante e delicato ballottaggio per il posto al fianco di capitan Lautaro Martínez. I riflettori sono puntati su due giovani attaccanti, entrambi con il potenziale per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Chi affianca Lautaro? Il ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito