Chi affianca Lautaro? Il ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito
Inter, chanche per Bonny dopo l'infortunio di Lautaro? L'infortunio di Marcus Thuram, pilastro dell'attacco interista in questa prima fase della stagione 20252026, ha aperto un affascinante e delicato ballottaggio per il posto al fianco di capitan Lautaro Martínez. I riflettori sono puntati su due giovani attaccanti, entrambi con il potenziale per
Sarà Ange-Yoan Bonny ad affiancare Lautaro dal primo minuto in Inter - Cremonese. Panchina iniziale, dunque, per Francesco Pio Esposito.
Senza Thuram, ballottaggio Esposito-Bonny per affiancare Lautaro Martinez. Secondo la @Gazzetta_it, il francese ex Parma è in pole #InterCremonese #Inter #IMInter
Inter-Cremonese LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Cremonese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita
LIVE - Inter-Cremonese, le ufficiali: Frattesi, è il tuo momento. Sarà Bonny ad affiancare Lautaro davanti - Di nuovo in campo, di nuovo a San Siro, questa volta con l'obiettivo di rendersi meno pesante la sosta per le Nazionali.