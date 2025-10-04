Cherry Season cancellato Su Rete 4 tornano le repliche di Terra Amara

A partire da lunedì 6 ottobre, Rete 4 cambia rotta nella sua programmazione mattutina: le repliche di Cherry Season – La stagione del cuore, tornate in onda da appena due settimane, saranno cancellate. Al loro posto, Mediaset ha deciso di riproporre le repliche di Terra Amara, la serie turca che ha conquistato il pubblico italiano con le sue quattro stagioni di intrighi, passioni e colpi di scena. La decisione arriva dopo un’attenta valutazione degli ascolti e delle preferenze del pubblico: Terra Amara, già trasmessa in replica lo scorso anno, continua a dimostrarsi un titolo amatissimo e capace di catalizzare l’attenzione degli spettatori anche nelle repliche. 🔗 Leggi su Soapvibes.it © Soapvibes.it - Cherry Season cancellato. Su Rete 4 tornano le repliche di Terra Amara

