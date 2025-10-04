CHE TEMPO CHE FA | FAZIO TRA UNA REGINA RAI E HOLLYWOOD GLI OSPITI DEL 5 OTTOBRE
Domenica 5 ottobre 2025 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, prende il via la 23 a edizione di “ Che Tempo Che Fa ”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio. Torna, si legge nella nota ufficiale, la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana, costantemente sul podio degli ascolti della domenica sera e miglior programma tv di sempre nella storia di Warner Bros. Discovery con una media di ascolto nell’ultima stagione che sfiora i 2 milioni di spettatori e uno share del 10%. A fianco di Fabio Fazio Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerb ä ck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo. 🔗 Leggi su Bubinoblog
