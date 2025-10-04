La morte di Charlie Kirk è subito passata dalla cronaca alla storia. Succede di rado, con i fatti che ci scorrono dinanzi ogni giorno, moltiplicandosi e confondendosi l’uno con l’a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Charlie Kirk era odiato perché il wokismo ha svilito il concetto di violenza