Charlie Hunnam trova i nastri perduti di Ed Gein estranei alla ricerca
La produzione della terza stagione di Monster: La Storia di Ed Gein ha suscitato grande interesse grazie alle rivelazioni di un protagonista, che ha scoperto materiali inediti e sconvolgenti legati al serial killer che ha ispirato alcuni dei più celebri film horror. Questo approfondimento analizza le scoperte fatte dall’attore principale, le modalità con cui si è avvicinato al ruolo e le implicazioni di tali ricerche sulla rappresentazione della figura di Gein. scoperte sorprendenti sui nastri audio di ed gein. la ricerca incessante dell’attore per ottenere i nastri originali. Charlie Hunnam, interprete del protagonista nella serie, ha raccontato di aver condotto una vera e propria caccia ai materiali audio originali relativi a Ed Gein. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
