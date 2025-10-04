Inter News 24 Champions League, quali sono le squadre favorite per arrivare fino alla fine? Tutti gli aggiornamenti sulla competizione continentale. Con la fase a gironi della Champions League 202526 in pieno svolgimento, il portale Football Rankings ha pubblicato le sue ultime proiezioni sui club più accreditati per accedere agli ottavi di finale. Secondo le stime, la corsa alla qualificazione diretta vede l’Arsenal in cima alla lista, indicato come favorito per chiudere il girone al primo posto, con un punteggio stimato di 19,92 xPTS. L’analisi, basata su modelli statistici avanzati e dati predittivi, individua le otto squadre più probabili per la fase finale della competizione, sottolineando l’importanza di rendimento, stato di forma e difficoltà del girone. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Champions League 2025/26: Arsenal favorito secondo le proiezioni di Football Rankings, e l’Inter? Il dato