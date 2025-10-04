Ceto medio la spina dorsale del Paese
La middle class italiana deve attendere ancora. L’ipotesi che nella prossima manovra di bilancio ci siano tagli alle tasse per chi guadagna più di 50.000 euro l’anno si allontana. In questa rubrica, il 19 ottobre scorso, si era riportata l’idea di un abbassamento dell’aliquota Irpef da 35 a 33% fino ai 60mila euro. Ma le ultime previsioni lo escludono, lasciando viva solo l’ipotesi di tagliare l’aliquota senza allargare lo scaglione tra 28 e 50mila euro. Già da sola questa operazione costa 2,5 miliardi, da trovare nel bilancio pubblico. E più di così difficilmente si potrà andare. Per chi dichiara tra 29 e 50mila euro il beneficio sarebbe tra i 20 e i 440 euro l’anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
