Cesena il derby lo vince la Reggiana | al Manuzzi finisce 1-2
Cesena, 4 ottobre 2025 – Quanto è lontano il 4 maggio: sono passati cinque mesi tondi. Un totale di 153 giorni: tanto è il tempo trascorso dall’ ultima vittoria all’Orogel Manuzzi, quando Ciofi e compagni hanno avuto la meglio sul Palermo per 2-1. Lo stesso risultato con cui la Reggiana ha battuto il Cesena, in un derby in cui gli emiliani sono scesi in campo chiusi, bloccando ogni tentativo di gioco dei bianconeri e con un pressing quasi asfissiante. Eppure è il Cesena a partire forte, col primo tiro in porta che arriva già dopo 10’. Bel fraseggio sulla destra, Blesa serve Ciervo, che risponde di tacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
