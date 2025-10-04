Cesena fermo al palo la Reggiana ne approfitta | il derby è granata
Il derby è granata, il Cesena perde 2-1 al Manuzzi contro la Reggiana dopo una partita in cui non sono mancate sicuramente le emozioni. Illusorio il vantaggio di Ciervo nella prima frazione, in cinque minuti la Reggiana ribalta con il gol dell'ex Tavasan e con Portanova. Nella ripresa i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: cesena - fermo
