Cervo invade la strada chiuso il tunnel del San Gottardo | l' animale abbattuto per ragioni di sicurezza

La polizia cantonale di Uri ha spiegato che "la segnalazione della presenza di un cervo nei pressi della zona autostradale è arrivata poco dopo le 8". Una pattuglia, insieme ai guardiacaccia, ha tentato di allontanare l’animale dall’area pericolosa, ma "i tentativi non hanno avuto esito"."Per il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: cervo - invade

Il richiamo dell’amore: alla ricerca del bramito del cervo | #parconazionaleforestecasentinesi I re del bosco si sono fatti sentire eccome! 9 km di bramiti, un concerto eccezionale che solo la natura sa offrire. I cervi lottano per il loro harem, lo fanno in maniera - facebook.com Vai su Facebook

Porto Cervo, scippo per strada: rubano un orologio e scappano, inseguiti e arrestati - Due francesi sono stati arrestati a Porto Cervo, perché ritenuti responsabili in concorso di furto con strappo di orologio nei confronti di una donna. Secondo unionesarda.it