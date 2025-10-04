Cera contesta il minuto di silenzio pro Gaza della Asl Fg | Propaganda politica

A Napoleone Cera non è andata giù che l'iniziativa dell'Asl Foggia nel giorno in cui, 3 ottobre, la Cgil ha proclamato in tutta Italia lo sciopero generale per quanto sta accadendo al popolo palestinese sulla striscia di Gaza. Le sedi della Asl Fg, mentre circa 1000 manifestanti sfilavano in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: cera - contesta

I nostri gioielli artigianali, realizzati con la tecnica della fusione a cera persa, rappresentano il ponte tra ieri e l’oggi, tra il Salento, terra d’origine, le sue fragranze, la sua campagna sobria, il mare cristallino e il nuovo contesto della città moderna, delle sue sera - facebook.com Vai su Facebook

Minuto di silenzio a scuola per Gaza. L'ira dell'Ucei: "Per tutti o per nessuno" - Alle 10 di questa mattina nelle scuole di Torino ha regnato il silenzio, non perché gli studenti stavano seguendo scrupolosamente le lezioni, ma perché si è deciso di fare un minuto di raccoglimento ... Scrive ilgiornale.it

Ucei, pericoloso minuto silenzio a scuola solo per Gaza - "Dinanzi a numerose iniziative che invitano nel primo giorno di scuola a dedicare l'attenzione con forme diverse" come "un minuto di silenzio, unicamente alle sofferenze subite ... Secondo notizie.tiscali.it