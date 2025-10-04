CentrosinistraRenzi | Salis? Non lo salva una Sindaca ma una Casa riformista
Firenze, 4 ott. (askanews) – “Il centrosinistra è fatto da storie diverse, c’è il Pd di Elly Schlein, che è molto più a sinistra, ci sono il Movimento Cinque Stelle e Avs che sono molto più a sinistra, c’è bisogno di una casa riformista che tenga insieme storie diverse, tante storie, non una, non c’è solo Italia Viva, che da sola non basta: Non c’è un sindaco o una sindaca, ieri c’era il sindaco di Milano, oggi ci saranno la sindaca di Genova e quello di Napoli. non ci salverà una persona o un partito ma soltanto una grande casa riformista”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi parlando con i giornalisti a margine della Leopolda 13. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Con Salis possibile guida… no, mi dispiace, ma non ci sto @matteorenzi stai con i pro pal ora? Complimenti! - X Vai su X
Silvia Salis, chi è la sindaca di Genova (e potenziale candidata del centrosinistra come premier): dalla carriera come sportiva a quella come politica - Silvia Salis ha vinto le elezioni comunali meno di cinque mesi fa e ora il campo progressista la indica come potenziale sfidante ... Lo riporta ilmessaggero.it
Centrosinistra,Renzi: Salis? Non lo salva una Sindaca ma una Casa riformista - Tra i tanti marchi che vende Lidl, uno dei più famosi è sicuramente Parkside. Riporta msn.com