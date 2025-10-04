Centrosinistra Renzi | Non lo salva una Sindaca ma una Casa riformista

Firenze, 4 ott. (askanews) - "Il centrosinistra è fatto da storie diverse, c'è il Pd di Elly Schlein, che è molto più a sinistra, ci sono il Movimento Cinque Stelle e Avs che sono molto più a sinistra, c'è bisogno di una casa riformista che tenga insieme storie diverse, tante storie, non una, non c'è solo Italia Viva, che da sola non basta: Non c'è un sindaco o una sindaca, ieri c'era il sindaco di Milano, oggi ci saranno la sindaca di Genova e quello di Napoli. non ci salverà una persona o un partito ma soltanto una grande casa riformista". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi parlando con i giornalisti a margine della Leopolda 13. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

