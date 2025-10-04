La manifestazione di ieri mattina "ha creato danno ai lavoratori e alla comunità e ha mostrato il volto ideologico e, in certi tratti, offensivo per le istituzioni democratiche da parte della Cgil ". Piergiulio Giacobazzi e Antonio Platis di Forza Italia parlano di un "blocco illegale in tangeziale che va perseguito". "Tutto ciò che abbiamo visto – continuano – non ha nulla a che fare con i diritti dei lavoratori e tanto meno con la situazione a Gaza anzi crea le condizioni per danneggiarli. È difficile comprendere con quale faccia tosta da domani il massimo rappresentante del maggiore sindacato possa sedere ai tavoli istituzionali nel momento in cui si è posto con atti e linguaggio da capopopolo militante che inneggia la rivoluzione, contro le istituzioni e le leggi dello Stato italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centrodestra all’attacco : "E’ davvero vergognoso bloccare una città per pura propaganda"