Centro del riuso | Alea in aiuto alla parrocchia

Alea Ambiente ha stipulato una convenzione con la parrocchia della Madonna del Popolo di Meldola che, attraverso la Caritas locale, gestisce un centro del riuso che opera a beneficio di tutto il territorio. L’agevolazione economica riguarda l’ammontare della tariffa di igiene urbana del Mercatino solidale per rafforzare l’impegno di promuovere pratiche sostenibili per la riduzione dell’impatto ambientale attraverso il riuso e la diminuzione degli sprechi. La nuova sede del Mercatino solidale è stata aperta durante lo scorso anno in via Giordano Bruno 25, a fianco della chiesa di San Francesco ed è aperta il giovedì e il sabato dalle 14,30 alle 17,30. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

