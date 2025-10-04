Centopercentoanimalisti attacca i bracconieri | Uccidono i daini del Catajo

Fumogeni e uno striscione al Catajo di Battaglia Terme: nella tarda serata di venerdì 3 ottobre i militanti di Centopercentoanimalisti sono entrati in azione nella zona dell’antica reggia dei Colli Euganei «per far capire ai bracconieri, ovvero cacciatori che non pagano la licenza, che la misura. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

