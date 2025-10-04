Cento anni fa l’assassinio di Console Pilati e Becciolini commemorazione in Consiglio

Firenze, 4 ottobre 2025 - La notte del 3 ottobre 1925 le squadre fasciste fiorentine, dopo avere ucciso Giovanni Becciolini, scatenarono la loro violenza contro i diffusori del “Non Mollare” e le personalità antifasciste più note. Chi non riuscì a mettere in salvo, venne trucidato barbaramente di fronte alle spose e ai figli come gli esponenti socialisti Gaetano Pilati e Gustavo Console. L’avvenimento sarà ricordato nel Consiglio comunale di Firenze nella seduta del prossimo lunedì, 6 ottobre, alle 15.30: la riunione sarà presieduta dal presidente del Consiglio Cosimo Guccione. La commemorazione sarà fatta da Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cento anni fa l’assassinio di Console, Pilati e Becciolini, commemorazione in Consiglio

In questa notizia si parla di: cento - anni

Parrucchiera, macellaia, ambulante. “Cento anni senza fermarmi mai”

Campocroce, domenica i festeggiamenti per i cento anni del Monumento ai Caduti

Cento anni di Ubaldo Ciccarese, si ricorda il maestro elementare con il concerto del 'Flauto magico' di Mozart

Oggi alle 12.45 su #QuanteStorie con Giorgio Zanchini A cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri, i giornalisti Bruno Luverà e Gaetano Savatteri ripercorrono la biografia intellettuale del grande scrittore siciliano. Dai memorabili sceneggiati Rai – come il - facebook.com Vai su Facebook

Ternana calcio, cento anni di storia: la cerimonia a Palazzo Primavera - X Vai su X

Cento anni fa nasceva Mario Giacomelli, il fotografo dei pensieri - Il grande fotografo Mario Giacomelli nasceva cento anni fa, e in questa ricorrenza la sua unicità, la sua poetica, i suoi contrasti e la sua potenza vengono ora celebrati e presentati in due mostre ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cento anni fa nasceva B.B. King: la storia del re del blues - Durante la sua carriera lunga sei decenni, ha inciso più di 40 album in studio e vinto 15 Grammy. Riporta rainews.it