Cento anni fa l’assassinio di Console Pilati e Becciolini commemorazione in Consiglio

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 4 ottobre 2025 - La notte del 3 ottobre 1925 le squadre fasciste fiorentine, dopo avere ucciso Giovanni Becciolini, scatenarono la loro violenza contro i diffusori del “Non Mollare” e le personalità antifasciste più note. Chi non riuscì a mettere in salvo, venne trucidato barbaramente di fronte alle spose e ai figli come gli esponenti socialisti Gaetano Pilati e Gustavo Console. L’avvenimento sarà ricordato nel Consiglio comunale di Firenze nella seduta del prossimo lunedì, 6 ottobre, alle 15.30: la riunione sarà presieduta dal presidente del Consiglio Cosimo Guccione. La commemorazione sarà fatta da Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cento anni fa l8217assassinio di console pilati e becciolini commemorazione in consiglio

© Lanazione.it - Cento anni fa l’assassinio di Console, Pilati e Becciolini, commemorazione in Consiglio

In questa notizia si parla di: cento - anni

Parrucchiera, macellaia, ambulante. “Cento anni senza fermarmi mai”

Campocroce, domenica i festeggiamenti per i cento anni del Monumento ai Caduti

Cento anni di Ubaldo Ciccarese, si ricorda il maestro elementare con il concerto del 'Flauto magico' di Mozart

Cento anni fa nasceva Mario Giacomelli, il fotografo dei pensieri - Il grande fotografo Mario Giacomelli nasceva cento anni fa, e in questa ricorrenza la sua unicità, la sua poetica, i suoi contrasti e la sua potenza vengono ora celebrati e presentati in due mostre ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cento anni fa nasceva B.B. King: la storia del re del blues - Durante la sua carriera lunga sei decenni, ha inciso più di 40 album in studio e vinto 15 Grammy. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cento Anni Fa L8217assassinio