Cena post-credits rubata | il cameo di laura dern e il setup per il sequel spiegati

Il film Caught Stealing si distingue per la sua trama avvincente e un finale ricco di sorprese, inclusa una scena post-credit che apre interessanti prospettive per un possibile sequel. Questa pellicola, diretta da Darren Aronofsky, rappresenta una deviazione rispetto ai precedenti lavori del regista, risultando tra le sue produzioni più divertenti degli ultimi anni. Al centro della narrazione troviamo Henry “Hank” Thompson, interpretato da Austin Butler, un ex promessa del baseball coinvolto in un vortice criminale a New York. La storia si sviluppa attraverso una serie di eventi che coinvolgono gang russe e ebraiche, poliziotti corrotti e una fuga rocambolesca con 4 milioni di dollari in droga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

