Cena della vittoria di Porta del Foro
Stasera, sabato 4 ottobre, si svolgerà la cena della vittoria di Porta del Foro per celebrare la conquista della 28esima lancia d'oro. L'evento è in programma ad Arezzo Fiere dalle ore 20 in poi. Esauriti tutti i posti disponibili con circa 1.600 persone a tavola. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Cena per la vittoria. Ma sulla Giostra è ancora polemica
