Cena della vittoria di Porta del Foro

Arezzonotizie.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, sabato 4 ottobre, si svolgerà la cena della vittoria di Porta del Foro per celebrare la conquista della 28esima lancia d'oro. L'evento è in programma ad Arezzo Fiere dalle ore 20 in poi. Esauriti tutti i posti disponibili con circa 1.600 persone a tavola. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cena - vittoria

Cena in canto a Villa Vittoria

Cena per la vittoria. Ma sulla Giostra è ancora polemica

Cena in canto a Villa Vittoria

cena vittoria porta foroUna super festa per 1600. La notte di Porta del Foro - Oggi in omaggio il poster della lancia d’oro numero 28 per i lettori de La Nazione. Riporta msn.com

cena vittoria porta foroPorta del Foro, i Vini della Vittoria targati Fraternita - Sabato 4 ottobre 2025 in occasione della Cena della Vittoria della Giostra del Saracino organizzata dal Quartiere di Porta del Foro, il Vino Biologico “Questua” in Edizione Speciale sarà presente nei ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cena Vittoria Porta Foro