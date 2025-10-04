Bel problema se il telefono, malauguratamente, cade nel settore sottostante mentre stai guardando la tua squadra del cuore. ma se tifi Galatasaray puoi star certo che una soluzione arriverà! Questi tifosi legano il cellulare a una sciarpa e permettono il recupero d'emergenza. La scena è tutta da ridere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cellulare disperso allo stadio? La soluzione di questi tifosi è geniale!