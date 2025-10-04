Celebrazioni a San Marco | Noi in debito coi giovani
Ascoli ha celebrato ieri l’82º anniversario degli scontri di Colle San Marco con cerimonie al monumento ai Caduti in piazza Roma e al Sacrario al pianoro. Numerose sono state le scuole intervenute con rappresentanze dell’Isc ’Luciani’, l’Isc Don Giussani, l’Isc Folignano – Maltignano, l’Isc di Colli del Tronto, del Liceo Scientifico ’Orsini’ di Ascoli e l’Istituto Ipsia ’Guastaferro’ di San Benedetto. L’importanza della loro presenza attiva, visto che hanno proposto loro riflessioni, è stata sottolineata da tutte le autorità presenti. "Dobbiamo saper ascoltare e capire i nostri giovani, il loro ideale a voler conseguire quella che Kant definì la pace mondiale, la pace perpetua che si ottiene attraverso il diritto e la ragione e non attraverso le armi" ha detto il prefetto Sante Copponi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: celebrazioni - marco
Invito alle celebrazioni del 20° anniversario del Monumento ai Fanti di Marina del San Marco. Domenica 5 ottobre 2025 celebreremo insieme il 20° anniversario del Monumento dedicato ai Fanti di Marina del San Marco. Un’opera fortemente voluta dai soci fo - facebook.com Vai su Facebook
Balestrieri di Porta San Marco protagonisti nelle celebrazioni del Giugno Pisano - Pisa, 19 giugno 2024 – Si avvicina il giorno della Battaglia sul Ponte a chiusura del Giugno Pisano, un periodo in cui le Parti e le associazioni attive nell’ambito della rievocazione storica mettono ... Riporta lanazione.it
Settimana Santa: San Marco Argentano-Scalea, le celebrazioni con mons. Rega - Scalea ha introduce le celebrazioni della Settimana Santa presieduti dal vescovo mons. Da agensir.it