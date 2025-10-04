Ascoli ha celebrato ieri l’82º anniversario degli scontri di Colle San Marco con cerimonie al monumento ai Caduti in piazza Roma e al Sacrario al pianoro. Numerose sono state le scuole intervenute con rappresentanze dell’Isc ’Luciani’, l’Isc Don Giussani, l’Isc Folignano – Maltignano, l’Isc di Colli del Tronto, del Liceo Scientifico ’Orsini’ di Ascoli e l’Istituto Ipsia ’Guastaferro’ di San Benedetto. L’importanza della loro presenza attiva, visto che hanno proposto loro riflessioni, è stata sottolineata da tutte le autorità presenti. "Dobbiamo saper ascoltare e capire i nostri giovani, il loro ideale a voler conseguire quella che Kant definì la pace mondiale, la pace perpetua che si ottiene attraverso il diritto e la ragione e non attraverso le armi" ha detto il prefetto Sante Copponi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Celebrazioni a San Marco: "Noi in debito coi giovani"