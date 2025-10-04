CCNL Funzioni Locali 2022-2024 | tra rigidità sindacale e inerzia politica il contratto rischia un altro rinvio dopo 3 anni di attesa
Dopo mesi di trattative estenuanti, rinvii e tensioni, il 9 ottobre si apre finalmente il tavolo per l’area dirigenti e segretari. Ma le aspettative sono prudenti Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali per il triennio 2022–2024 resta ancora appeso a un f. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
