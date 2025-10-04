CCNL Funzioni Locali 2022-2024 | tra rigidità sindacale e inerzia politica il contratto rischia un altro rinvio dopo 3 anni di attesa

Dopo mesi di trattative estenuanti, rinvii e tensioni, il 9 ottobre si apre finalmente il tavolo per l’area dirigenti e segretari. Ma le aspettative sono prudenti Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali per il triennio 2022–2024 resta ancora appeso a un f. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - CCNL Funzioni Locali 2022-2024: tra rigidità sindacale e inerzia politica il contratto rischia un altro rinvio dopo 3 anni di attesa

In questa notizia si parla di: ccnl - funzioni

Pa, Cida: “Ccnl Funzioni Centrali di passaggio verso qualcosa di migliore”

Funzioni Locali, aumenti in arrivo: fino a 158 euro lordi mensili per funzionari e alte qualificazioni, ma il CCNL è ancora in bilico

CCNL Funzioni Locali 2022-2024: tra rigidità sindacale e inerzia politica il contratto rischia un altro rinvio dopo 3 anni di attesa

CCNL Funzioni Locali: nuovo incontro per il rinnovo - X Vai su X

?La posizione della UIL FPL con le dichiarazioni della Segretaria Generale, Rita Longobardi, rilasciate al quotidiano nazionale sul rinnovo del CCNL Funzioni Locali Vai su Facebook

CCNL Quadro 2025 2027 dipendenti e dirigenti PA, ok dal Governo: cosa prevede - Ok in Consiglio dei Ministri al CCNL Quadro 2025 2027 per i dipendenti e i dirigenti PA: cosa prevede, cosa cambia per la pubblica amministrazione e quali sono le novità. Scrive ticonsiglio.com