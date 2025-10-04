Cbs | Netanyahu ha personalmente autorizzato gli attacchi coi droni contro la Flotilla

Secondo un’esclusiva di Cbs News, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe personalmente autorizzato operazioni militari contro due imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, recentemente intercettata in acque internazionali dalla marina israeliana. Le operazioni, avvenute l’8 e il 9 settembre 2025, hanno coinvolto l’uso di droni lanciati da un sottomarino israeliano, che hanno sganciato dispositivi incendiari sulle navi ormeggiate al largo del porto tunisino di Sidi Bou Said, causando danni. Secondo due funzionari dell’intelligence americana, che hanno parlato a condizione di anonimato, le imbarcazioni colpite erano la Family, registrata in Portogallo, e la Alma, battente bandiera britannica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

