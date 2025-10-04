Cattelan sul palco con l’AI | Ecco le nostre ossessioni

Si apre con un sold out la nuova stagione del Teatro Europauditorium: stasera alle 21 va in scena infatti ’ Benvenuto nell’AI! ’, il nuovo spettacolo di Alessandro Cattelan, a conferma del grande riscontro che lo showman ha sempre dal suo pubblico. Dopo il successo del primo tour teatrale, ’Salutava sempre’, Cattelan torna in scena con un nuovo spettacolo che indaga le contraddizioni di un presente dominato dalla tecnologia e dall’ intelligenza artificiale. "In scena racconto il nostro rapporto con l’AI, l’intelligenza artificiale, partendo da quello che è stato il nostro primo incontro con essa – racconta Cattelan –, ovvero quella vocina al casello autostradale che ci augura buon viaggio quando abbiamo pagato, fino ad arrivare a oggi, dove conviviamo con la tecnologia: la temiamo, la idealizziamo e poi la usiamo per scopi molto futili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

