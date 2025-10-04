Catania Toscano alla vigilia del derby con il Siracusa | Serve fame e testa fredda

Alla vigilia del derby Catania-Siracusa, l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano ha parlato in conferenza stampa analizzando le insidie della gara e la voglia della sua squadra di tornare protagonista dopo il pareggio di Cerignola.“Partita difficile come tutte in questo girone – ha dichiarato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: catania - toscano

Catania, primo giorno di lavoro agli ordini di mister Toscano ma al centro della scena c'è il mercato

Catania, a Norcia si comincia a fare sul serio: al momento 24 calciatori a disposizione di Toscano

Catania, la duttilità di Martic al servizio di mister Toscano

Sabato 4 ottobre Alle ore 12:30 Conferenza pre-gara dell’allenatore del Catania Domenico Toscano Angelo Massimino - Sala Stampa Seguila Live su Facebook o YouTube ? - X Vai su X

Catania, Toscano: “Nel derby serviranno fame, lucidità e coraggio” - Alla vigilia del derby di Sicilia tra Catania e Siracusa, in programma domani al “Massimino”, Domenico Toscano ha presentato una sfida che si preannuncia intensa e ricca di significati. Come scrive tuttoc.com

Catania-Siracusa, Toscano: “non conta la classifica, derby a viso aperto. Pochi gol? La colpa…” - Il Catania è una squadra ambiziosa, costruita per vincere il campionato di Serie C dopo una stagione passata che potremmo definire di “assestamento”. Si legge su strettoweb.com