Catania ladro seriale tenta di prelevare con un bancomat rubato | arrestato 35enne
ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato dalla Polizia di Stato durante un prelievo sospetto. Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre cercava di prelevare denaro con un bancomat rubato in un istituto bancario di Catania. Alla vista degli agenti, il soggetto ha reagito con furia, aggredendo i poliziotti con calci, pugni e spintoni. La segnalazione e il controllo degli agenti. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania avevano notato l’uomo aggirarsi in modo sospetto nei pressi di via Garibaldi. Grazie alla conoscenza dei suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, lo hanno seguito fino a Piazza Federico di Svevia, dove il 35enne ha tentato di far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: catania - ladro
Catania, centro storico: c’è un ladro che ruba i pomelli in ottone dai portoni storici
San Gregorio di Catania: fermato ladro ‘notturno’, i carabinieri bloccano un 37enne
Catania, ladro con tronchesina tenta il colpo in via Etnea: arrestato con profumi e vestiti di lusso rubati
Catania, tenta rapina in un ufficio postale armato di coltello: arrestato 36enne #arresto #catania #coltello #ladro #posta #rapina - facebook.com Vai su Facebook
Ladro seriale tenta la fuga e finisce in manette: stop ai predoni dei garage - L’unico rimedio è la massima collaborazione tra residenti e forze ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Ladro seriale di furti notturni in case arrestato a Padova - La questura di Padova ha arrestato un 35 tunisino, irregolare, ritenuto responsabile di una serie di furti compiute nella notte nelle abitazioni della città euganea. Segnala ansa.it