Catania ladro seriale tenta di prelevare con un bancomat rubato | arrestato 35enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato dalla Polizia di Stato durante un prelievo sospetto. Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre cercava di prelevare denaro con un bancomat rubato in un istituto bancario di Catania. Alla vista degli agenti, il soggetto ha reagito con furia, aggredendo i poliziotti con calci, pugni e spintoni. La segnalazione e il controllo degli agenti. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania avevano notato l’uomo aggirarsi in modo sospetto nei pressi di via Garibaldi. Grazie alla conoscenza dei suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, lo hanno seguito fino a Piazza Federico di Svevia, dove il 35enne ha tentato di far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

