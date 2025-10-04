Catania controlli della Polizia di Stato nel centro | multe per oltre 5.000 euro
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione di sicurezza nel quartiere San Berillo e nelle aree centrali. La Polizia di Stato ha condotto un nuovo e articolato servizio di controllo del territorio nel cuore di Catania, con particolare attenzione al quartiere San Berillo e alle aree di piazza della Repubblica, piazza Iolanda e viale Africa. L’intervento, inserito nel piano di controllo predisposto dalla Questura di Catania, ha l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e di garantire maggiore sicurezza ai cittadini, contrastando fenomeni di illegalità diffusa e reati contro la persona e il patrimonio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: catania - controlli
Catania, controlli in un locale della Scogliera: irregolarità e sanzioni per oltre 6000 euro
Catania, controlli dei carabinieri: nel mirino parcheggiatori abusivi e centri scommesse irregolari
Catania, controlli delle ‘volanti del mare’ sul litorale: gravi irregolarità in un lido
Freepressonline. . Notiziario flash 1° ottobre 2025 Maxi controlli alla Fiera di Catania Spaccio a Trappeto IV Municipio: approvata relazione annuale Farmitalia Volley Valley Funivia dell’Etna ?Chiara Lucia Germenà #NotiziarioFlash #Catania #Cr - facebook.com Vai su Facebook
Catania, sicurezza e controlli a tappeto nei luoghi della movida http://dlvr.it/TNLBz3 #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Catania, dal barbiere abusivo al ristorante da incubo: raffica di verbali - CATANIA – Operazione della cosiddetta task force coordinata dalla Polizia di Stato in diverse attività commerciali del centro storico. Come scrive livesicilia.it
Catania, chiosco abusivo a Nesima: denunciato titolare, sigilli e 7.000 euro di multe dopo i controlli - Denunciato un commerciante a Nesima: sequestrati chiosco, alimenti e arredi per abuso edilizio e violazioni sulla sicurezza alimentare. Si legge su virgilio.it