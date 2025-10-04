Catania controlli della Polizia di Stato nel centro | multe per oltre 5.000 euro

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione di sicurezza nel quartiere San Berillo e nelle aree centrali. La Polizia di Stato ha condotto un nuovo e articolato servizio di controllo del territorio nel cuore di Catania, con particolare attenzione al quartiere San Berillo e alle aree di piazza della Repubblica, piazza Iolanda e viale Africa. L’intervento, inserito nel piano di controllo predisposto dalla Questura di Catania, ha l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e di garantire maggiore sicurezza ai cittadini, contrastando fenomeni di illegalità diffusa e reati contro la persona e il patrimonio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

