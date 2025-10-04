Catania controlli a tappeto nel centro storico | denunciato un giovane e sanzioni per oltre 30mila euro

Operazione congiunta per contrastare l'illegalità diffusa. Prosegue senza sosta l'azione di controllo del territorio messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, affiancati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 12° Reggimento "Sicilia" e dagli agenti della Polizia Municipale di Catania. L'obiettivo è quello di contrastare le varie forme di illegalità che interessano il centro storico del capoluogo etneo, con una presenza sempre più costante sul territorio. Identificate 70 persone e controllati 40 veicoli. Nel corso del servizio, i militari hanno proceduto al controllo di 70 cittadini, 40 veicoli e un'attività commerciale.

