Castle of Heart Retold Recensione | Oscurità e redenzione tra mito e leggenda

Castle of Heart: Retold rappresenta una rinascita completa di un titolo che in passato aveva mostrato potenzialità ma anche limiti evidenti. Questa nuova versione non si limita a riproporre l'avventura originale, bensì la ripensa in ogni suo aspetto, restituendo un action-platform dark fantasy molto più solido, raffinato e capace di valorizzare l'immaginario della mitologia slava. Il protagonista è Svaran, un guerriero trasformato in pietra da una maledizione inflitta dagli emissari di Chernobog, divinità oscura che incombe sull'intera vicenda. La sua missione non è solo liberare la sacerdotessa Mira dallo Stregone, ma anche resistere a un destino che lo consuma lentamente dall'interno.

