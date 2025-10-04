Castle of Heart Retold Recensione | Oscurità e redenzione tra mito e leggenda
Castle of Heart: Retold rappresenta una rinascita completa di un titolo che in passato aveva mostrato potenzialità ma anche limiti evidenti. Questa nuova versione non si limita a riproporre l’avventura originale, bensì la ripensa in ogni suo aspetto, restituendo un action-platform dark fantasy molto più solido, raffinato e capace di valorizzare l’immaginario della mitologia slava. Il protagonista è Svaran, un guerriero trasformato in pietra da una maledizione inflitta dagli emissari di Chernobog, divinità oscura che incombe sull’intera vicenda. La sua missione non è solo liberare la sacerdotessa Mira dallo Stregone, ma anche resistere a un destino che lo consuma lentamente dall’interno. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
In questa notizia si parla di: castle - heart
Agenzia Viaggi Green Heart srl - facebook.com Vai su Facebook
Remade and Refined – Castle of Heart: Retold is Brutal! - A upgraded and expanded version of a classic has brought its brutal challenge to the Xbox, PlayStation, and PC platforms - Scrive thexboxhub.com
Castle of Heart: Retold makes a bad game better - From its boring levels to its unresponsive controls, it was a mess, ... Riporta gamespew.com