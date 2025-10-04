Castelnuovo Bocca d' Adda il paese tagliato in due dai camion Più controlli e verifiche sulla velocità
Castelnuovo Bocca d’Adda, 4 ottobre 2025 – “Ci sentiamo soli e un po’ abbandonati in un territorio di confine dove probabilmente è difficile fare massa critica. Dobbiamo però essere uniti perché solo così potremo ottenere qualcosa”. Giovedì sera c’era il tutto esaurito all’interno del teatro di Castelnuovo Bocca d’Adda con i cittadini chiamati a raccolta dall’associazione Vivambiente per discutere del problema dei mezzi pesanti che tagliano in due il paese lungo il tratto urbano della provinciale 27. Per la verità, erano state invitate anche le istituzioni, prefetto e presidente della Provincia di Lodi in primis, ma entrambi non si sono presentati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
A Castelnuovo Bocca d’Adda torna l'incubo tir. “È pure scoppiato uno pneumatico, poteva scapparci il morto”
Domani si pedala a Castelnuovo di Farfa! Saremo presenti alla Marathon Valle del Farfa , tappa ufficiale del circuito Pedalatium Off Road In bocca al lupo a tutti i partecipanti Ci vediamo sul tracciato! #seitorribiketeam - facebook.com Vai su Facebook
Cascina Cigolina, altri 3 titoli: la sua carne è sul tetto del mondo - La Cascina Cigolina di Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi) sul tetto del mondo per la produzione di carne per il terzo anno consecutivo. Da laprovinciacr.it
Castelnuovo, l’ex casa parrocchiale sarà un ostello solidale - Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi) – Casa Peroni sta nascendo a Castelnuovo e già si delinea il progetto gestionale del nuovo ostello solidale che aprirà i battenti a breve. Scrive msn.com