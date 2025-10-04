Castelnuovo Bocca d’Adda, 4 ottobre 2025 – “Ci sentiamo soli e un po’ abbandonati in un territorio di confine dove probabilmente è difficile fare massa critica. Dobbiamo però essere uniti perché solo così potremo ottenere qualcosa”. Giovedì sera c’era il tutto esaurito all’interno del teatro di Castelnuovo Bocca d’Adda con i cittadini chiamati a raccolta dall’associazione Vivambiente per discutere del problema dei mezzi pesanti che tagliano in due il paese lungo il tratto urbano della provinciale 27. Per la verità, erano state invitate anche le istituzioni, prefetto e presidente della Provincia di Lodi in primis, ma entrambi non si sono presentati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castelnuovo Bocca d'Adda, il paese tagliato in due dai camion. “Più controlli e verifiche sulla velocità”