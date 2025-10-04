Cassino in lutto muore il preside Giuseppe Grossi
Si terranno domenica 5 ottobre alle ore 15, nella chiesa di Sant’Antonio, i funerali del professor Giuseppe Grossi, per tutti “Peppino”, figura storica e molto amata del panorama scolastico e culturale cassinate.Grossi si è spento nella serata di venerdì 3 ottobre presso la clinica San Raffaele. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Non ce l’l’ha fatta l’avvocato Carla Stellin, portata via a soli 48 anni da un male incurabile. Lutto a Cassino
In tanti si sono ritrovati in piazza Diamare per l’ultimo doloroso saluto a Laura Bungaro. Un addio accorato alla maestra di danza che ha insegnato a “volare “ a decine di generazioni. #cassino #Lutto #funerale #danza - facebook.com Vai su Facebook
L'avvocato Carla Stellin muore a 48 anni, foro in lutto a Cassino. Il ricordo con i versi di Catullo - "Un angelo con la toga e volato in cielo", così il presiedente dell'ordine degli avvocati di Cassino, Giuseppe Di Mascio ha ... Lo riporta ilmessaggero.it
Cassino, auto si schianta e prende fuoco: 19enne muore carbonizzato - Un ragazzo di 19 anni è morto carbonizzato, la scorsa notte, a bordo della sua auto dopo l'impatto con un muretto che costeggia l'Appia a Cassino, a poche decine di metri dalla sua abitazione. Segnala rainews.it