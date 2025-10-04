Cassino in lutto muore il preside Giuseppe Grossi

Si terranno domenica 5 ottobre alle ore 15, nella chiesa di Sant’Antonio, i funerali del professor Giuseppe Grossi, per tutti “Peppino”, figura storica e molto amata del panorama scolastico e culturale cassinate.Grossi si è spento nella serata di venerdì 3 ottobre presso la clinica San Raffaele. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it