Cassano su Allegri | Mai avuto problemi Ora vi spiego il nostro rapporto negli anni

Cassano chiarisce il rapporto con Allegri: «Mai avuto problemi con lui» Antonio Cassano è tornato a parlare del suo rapporto con Massimiliano Allegri durante un’intervista al programma Viva El Futbol, facendo chiarezza su una questione spesso oggetto di speculazioni. L’ex fantasista di Bari Vecchia ha voluto sgombrare il campo da ogni dubbio, raccontando in prima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cassano su Allegri: «Mai avuto problemi. Ora vi spiego il nostro rapporto negli anni»

