Cassano chiarisce il suo dissidio con Allegri | Non ho mai avuto problemi con lui ma…

Inter News 24 Cassano chiarisce la sua posizione su Max Allegri: le parole dell’ex fantasista dell’Inter sul tecnico rossonero. Antonio Cassano è intervenuto nel programma Viva El Futbol per fare chiarezza sulla sua relazione con Massimiliano Allegri, allenatore con cui ha condiviso l’esperienza al Milan. Durante l’intervista, l’ex attaccante dell’ Inter ha svelato i dettagli del suo rapporto con il tecnico toscano, mettendo fine a qualsiasi speculazione sulla natura del loro legame. «Se c’è qualcosa di personale con Allegri? Non ho mai avuto problemi con Massimiliano Allegri», ha dichiarato Cassano, sottolineando come la loro relazione non sia mai stata incrinata da diverbi gravi. 🔗 Leggi su Internews24.com

