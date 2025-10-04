Caso Venezi Vessicchio smaschera la sinistra | Prima ne parlavano tutti bene

" Beatrice Venezi? Ne parlavano tutti bene prima che dicesse per chi votava": tranchant Beppe Vessicchio sulle polemiche legate alla nomina della collega alla direzione musicale del Teatro La Fenice di Venezia. Interpellato da Open, il direttore d’orchestra ha espresso il proprio punto di vista su quanto accaduto, sottolineando come la questione si sia trasformata in uno scontro politico che ha finito per oscurare il merito professionale della 35enne. “Ciò che sembra sia accaduto, totale assenza di concertazione, segnala un evidente cortocircuito tra il governo centrale, quello cittadino e le maestranze artistiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

